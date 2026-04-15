Суд оставил в силе решение по ДТП с деревом в Ростове. Решение Первомайского районного суда Ростова на Дону по делу о ДТП на трассе оставили в силе.
Организация, которая пыталась изменить приговор, все ещё должна выплатить компенсацию водителю пострадавшей машины. Повторные слушания прошли в Четвёртом кассационном суде общей юрисдикции. ДТП случилось летом 2024 года на неосвещённом участке автодороги Р 22 «Каспий». Машина наехала на дерево, лежащее посреди части. В итоге транспорт получил повреждения.