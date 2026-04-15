Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новокуйбышевске завели уголовное дело после нападения собак на девушку

Девушке в Новокуйбышевске понадобилась помощь медиков после нападения собак.

Источник: Комсомольская правда

В Новокуйбышевске 15 апреля бездомные собаки напали на девушку. Информация об этом распространилась в соцсетях. На публикации обратили внимание следователи.

«Заведено уголовное дело по признакам преступления об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.

После нападения собак девушке понадобилась медицинская помощь.

Следователи выяснят все обстоятельства инцидента, а также дадут правовую оценку деятельности лиц, которые ответственны за отлов бездомных собак в городе.

СК