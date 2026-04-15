В Новокуйбышевске завели уголовное дело после нападения собак на девушку

В Новокуйбышевске 15 апреля бездомные собаки напали на девушку. Информация об этом распространилась в соцсетях. На публикации обратили внимание следователи.
«Заведено уголовное дело по признакам преступления об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.
После нападения собак девушке понадобилась медицинская помощь.
Следователи выяснят все обстоятельства инцидента, а также дадут правовую оценку деятельности лиц, которые ответственны за отлов бездомных собак в городе.