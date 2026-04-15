Власти продлили аренду земли под спортцентр с бассейнами в Ростове

В Ростове, в Железнодорожном районе, власти продлили аренду для строительства спортивного центра с бассейнами. Об этом сообщает издание «Город N».
Речь идет об участке на улице Профсоюзной, рядом с парком Собино. В мае 2023 года компания планировала построить там физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем должны быть два бассейна — обычный и спортивный.
Областное правительство признало проект масштабным. Компании разрешили арендовать землю без торгов. Изначальный договор был рассчитан на четыре года и три месяца. Теперь срок продлили еще более чем на пять лет. В итоге соглашение будет действовать десять лет.
Под проект выделили около 0,2 гектара.
Подпишись к нам в MAX и Telegram.