Власти продлили аренду земли под спортцентр с бассейнами в Ростове

Участок на Профсоюзной сдадут на десять лет.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове, в Железнодорожном районе, власти продлили аренду для строительства спортивного центра с бассейнами. Об этом сообщает издание «Город N».

Речь идет об участке на улице Профсоюзной, рядом с парком Собино. В мае 2023 года компания планировала построить там физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем должны быть два бассейна — обычный и спортивный.

Областное правительство признало проект масштабным. Компании разрешили арендовать землю без торгов. Изначальный договор был рассчитан на четыре года и три месяца. Теперь срок продлили еще более чем на пять лет. В итоге соглашение будет действовать десять лет.

Под проект выделили около 0,2 гектара.

