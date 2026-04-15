Татарстанца будут судить за то, что он прижигал жену раскаленным утюгом

Мужчина делал это во время семейной ссоры.

Источник: Комсомольская правда

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу жителя Агрызского района. Он предстанет перед законом по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Все материалы дела уже направлены на рассмотрение в суд, сообщает прокуратура Татарстана.

Как полагает следствие, 9 ноября прошлого года у себя дома мужчина сильно поссорился со своей супругой. В ходе конфликта он так разошелся, что схватил в руки раскаленный утюг и начал им прижигать женщину. Приложился не менее пяти раз. Супруга в результате получила такие ожоги тела, которые потом были расценены как травмы, причинившие средней тяжести вред ее здоровью.