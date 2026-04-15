Татарстанца будут судить за то, что он прижигал жену раскаленным утюгом

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу жителя Агрызского района. Он предстанет перед законом по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Все материалы дела уже направлены на рассмотрение в суд, сообщает прокуратура Татарстана.
Как полагает следствие, 9 ноября прошлого года у себя дома мужчина сильно поссорился со своей супругой. В ходе конфликта он так разошелся, что схватил в руки раскаленный утюг и начал им прижигать женщину. Приложился не менее пяти раз. Супруга в результате получила такие ожоги тела, которые потом были расценены как травмы, причинившие средней тяжести вред ее здоровью.