Суд удовлетворил иск прокуратуры к мэрии Воронежа на 117 миллионов

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск региональной прокуратуры к АО «Передвижная механизированная колонна № 38» и МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства». Информация об этом появилась в электронной картотеке дел.
Надзорное ведомство настаивало на признании незаконным допсоглашения к муниципальному контракту об увеличении авансов на сумму более 117 миллионов рублей, а также о продлении срока действия контракта на 2026 год при отсутствии его финансового обеспечения. Речь идет про строительство сетей ливневой канализации в Центральном районе города, которое уже трансформировалось в уголовное дело о злоупотреблении полномочий.
При проверке выяснилось, что структура городской администрации (МКУ) выдавала авансы «ПМК-38» без разрешения на строительство и банковской гарантии. Ущерб бюджету оценили в почти 400 миллионов.
