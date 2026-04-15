Суд удовлетворил иск прокуратуры к мэрии Воронежа на 117 миллионов

Подрядчик получал авансы без разрешения на строительство и банковской гарантии.

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск региональной прокуратуры к АО «Передвижная механизированная колонна № 38» и МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства». Информация об этом появилась в электронной картотеке дел.

Надзорное ведомство настаивало на признании незаконным допсоглашения к муниципальному контракту об увеличении авансов на сумму более 117 миллионов рублей, а также о продлении срока действия контракта на 2026 год при отсутствии его финансового обеспечения. Речь идет про строительство сетей ливневой канализации в Центральном районе города, которое уже трансформировалось в уголовное дело о злоупотреблении полномочий.

При проверке выяснилось, что структура городской администрации (МКУ) выдавала авансы «ПМК-38» без разрешения на строительство и банковской гарантии. Ущерб бюджету оценили в почти 400 миллионов.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.