Суд удовлетворил иск прокуратуры к мэрии Воронежа на 117 миллионов

Надзорное ведомство настаивало на признании незаконным допсоглашения к муниципальному контракту об увеличении авансов на сумму более 117 миллионов рублей, а также о продлении срока действия контракта на 2026 год при отсутствии его финансового обеспечения. Речь идет про строительство сетей ливневой канализации в Центральном районе города, которое уже трансформировалось в уголовное дело о злоупотреблении полномочий.