В Ростове жителя Кубани осудили на пять лет за призывы к терроризму

Он призывал к нападению и одобрял нацистских преступников.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове осудили жителя Кубани за призывы к тероризму. Об этом рассказали в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Осужденным стал житель Ейска. Его признали виновным по нескольким статьям: публичные призывы к терроризму, экстремизму и реабилитация нацизма.

— Суд установил, что в сентябре 2023 года мужчина разместил в интернете тексты на украинском языке. Он побуждал неограниченный круг лиц к теракту — посягательству на жизнь президента России. Также призывал к насилию над людьми по национальному признаку. Кроме того он одобрял преступления нацистов, положительно высказываясь о Гитлере и нацистской Германии, — прокомментировали в суде.

В суде мужчина полностью признал вину. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу. Стороны могут обжаловать его в Апелляционном военном суде.

