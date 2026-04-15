В Ростове жителя Кубани осудили на пять лет за призывы к терроризму

В Ростове осудили жителя Кубани за призывы к тероризму. Об этом рассказали в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Осужденным стал житель Ейска. Его признали виновным по нескольким статьям: публичные призывы к терроризму, экстремизму и реабилитация нацизма.
— Суд установил, что в сентябре 2023 года мужчина разместил в интернете тексты на украинском языке. Он побуждал неограниченный круг лиц к теракту — посягательству на жизнь президента России. Также призывал к насилию над людьми по национальному признаку. Кроме того он одобрял преступления нацистов, положительно высказываясь о Гитлере и нацистской Германии, — прокомментировали в суде.
В суде мужчина полностью признал вину. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу. Стороны могут обжаловать его в Апелляционном военном суде.
Подпишись к нам в MAX и Telegram.