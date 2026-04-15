Людей с метеостанции «Сулак» в Дагестане снова попытаются эвакуировать

Людей с заваленной снегом метеостанции «Сулак Высокогорная» вновь попытаются эвакуировать с помощью вертолета МЧС России в четверг, 16 апреля. Об этом сообщили в информационной службе «Вести».
15 апреля вертолет ведомства попытался забрать двух работников метеостанции, но специалисты не смогли взять их на борт. При этом вертолетчики доставили продукты пострадавшим. На текущий момент угрозы для их безопасности нет, передает сайт службы.
Ранее стало известно, что спасательный вертолет не смог приземлиться у метеостанции и забрать ее сотрудников из-за плохих погодных условий. Станция расположена на высоте 2927 метров в Цумадинском районе Дагестана.
В Дагестане ранее спасли женщину с ребенком, которых накрыло лавиной. По данным Shot, они находились под снегом более восьми часов. Уточнялось, что у матери были зафиксированы множественные переломы, ее доставили в больницу. Семилетний ребенок не пострадал. По факту схода лавины проводится процессуальная проверка. Позднее стало известно, что женщина умерла.