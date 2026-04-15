Поезда на Павелецком направлении МЖД задерживаются из-за технических неполадок

По техническим причинам задерживаются несколько поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД). Задержка произошла из-за проблем с движением на станции Домодедово. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает пресс-служба МЖД.
Затруднения в движении наблюдались с 18:08 до 18:38. В результате этого ряд пригородных электричек, направляющихся в столицу и область, опаздывают по расписанию.
В публикации отметили, что принимают все меры для минимизации задержек поездов, передает «Москва 24».
22 марта составы на четвертой линии МЦД также задерживались из-за зацепера, которого нашли на крыше вагонов состава № 6850 Апрелевка — Железнодорожная.
Ранее трое школьников забрались на крышу электрички, которая ехала из Москвы в Калугу. Во время поездки ребят ударило током. 14-летний юноша погиб сразу, а девушке оторвало руку.