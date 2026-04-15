Экс-замначальника нижегородской ИК-5 осудили на 14 лет за взятки

Приокский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор бывшему заместителю начальника исправительной колонии № 5 Вадиму Козлову. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области. Мужчина признан виновным в мошенничестве и получении взяток, совершенных в разные периоды его службы и после неё.
Следствием и судом установлено, что с 2016 по 2020 год Козлов получал от одного из осужденных денежные вознаграждения за возможность беспрепятственно пользоваться мобильной связью и общее покровительство. Позже, весной 2024 года, он обманул другого заключенного, пообещав за 280 тысяч рублей повлиять на назначение тому минимального наказания, хотя в реальности не имел таких полномочий.
Суд назначил бывшему офицеру суровое наказание: 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, Вадим Козлов обязан выплатить штраф в размере 2,3 млн рублей. Также ему запрещено занимать любые должности в системе органов исполнительной власти в течение ближайших 10 лет.
