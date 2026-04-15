Трем жителям Калининграда, включая двух подростков, дали по 7 лет за диверсии

Юноши получили реальные сроки за потворство украинским спецслужбам.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде трое местных жителей, включая двух подростков, получили реальные сроки за диверсии. Калининградский областной суд признал их виновными и назначил каждому по 7 лет лишения свободы. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Суд установил, что молодые люди работали по заданию украинских спецслужб. Они приехали к важному объекту, фотографировали и снимали на видео релейный шкаф, а также внимательно изучали окружающую местность. Всё это делалось для подготовки возможной диверсии.

18-летнему осуждённому предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Двум его 17-летним подельникам суд назначил воспитательную колонию. Приговор уже вступил в силу.

Ранее похожий случай произошёл в Ярославле. Там суд приговорил двоих местных жителей к 13 годам колонии строгого режима каждого за государственную измену. Они действовали по распоряжению украинских спецслужб.