В Самаре вступил в силу приговор членам ОПС «Индейцы»

В Самаре вступил в законную силу приговор членам организованной преступной группировки «Индейцы», вынесенный еще в мае 2025 года. Тогда на скамье подсудимых оказались Сергей Коптелов, которого считают организатором банды, Артем Быков, Антон Бунтовский, Константин Коптелов, Виталий Горецкий, бывший сотрудник полиции Игорь Шевяхов. Суд признал их виновными в ряде преступлений, в том числе в убийстве Валерия Плотникова, нападении на фитнес-тренера и его жену, вымогательстве.
«Апелляционным определением Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 14 апреля 2026 года приговор был изменен», — прокомментировала пресс-служба Самарского областного суда.
Коптелову уменьшили срок на пять месяцев до 24 лет и шести месяцев, а также отменили штраф 100 тысяч рублей. Приговор Быкову тоже смягчили, но на два месяца, до 24 лет и семи месяцев, а суму штрафа снизили до 50 тысяч рублей.
Горецкого освободили от наказания за незаконное хранение оружия, но приговор за остальные преступления оставили в силе. Шевяхову, помимо 17 лет колонии, запретили занимать должности в правоохранительных органах на два года. В остальном приговор Самарского облсуда остался без изменений и уже вступил в силу.