Начальника полиции Атырау уволили и взяли под стражу

Во время проверки сотрудники МВД установили факты противоправных действий со стороны начальника Управления полиции города Атырау. В установленном порядке он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и водворен в изолятор временного содержания, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом заявили в пресс-службе министерства.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», — говорится в сообщении.

Как уточняется, решения приняты в рамках принципиальной линии, проводимой МВД, направленной на обеспечение законности и неотвратимости ответственности за любые нарушения служебной дисциплины и закона вне зависимости от занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что в городе Таразе назначен новый прокурор.