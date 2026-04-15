Суд в Дагестане приговорил организатора криптопирамиды к четырем годам колонии

Организатор финансовой пирамиды и его подельники обогатились за счет обманутых вкладчиков, ущерб составил более 585 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд Махачкалы приговорил организатора финансовой пирамиды к лишению свободы сроком на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Мужчина был признан виновным по статьям за мошенничество и организацию деятельности по привлечению денежных средств и другого имущества.

В период с 2019 по 2022 год обвиняемый вместе с сообщниками создал виртуальную финансовую пирамиду, с помощью которой злоумышленникам удалось обогатиться незаконным путем за счет средств обманутых вкладчиков. Сумма ущерба гражданам составила более 585 миллионов рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что в Петербурге двух бизнесменов приговорили к шести и восьми годам колонии за аферу с облигациями на 272 млн рублей. Глава и гендиректор фирмы организовали выпуск облигаций на Мосбирже, обманув инвесторов обещаниями о значительной прибыли.