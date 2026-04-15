В Израиле десятки тысяч пчёл атаковали торговый центр

Ранее во Франции в Орийаке рой пчёл атаковал прохожих, пострадали 24 человека, трое в критическом состоянии. У одной из жертв остановилось сердце, её спасли. Ульи более десяти лет находились на террасе отеля на центральной улице. Мэр города допустил введение запрета на ульи в центре. Среди пострадавших — 78-летняя женщина, которую ужалили 25 раз.