Росавиация разрешила полёты в Израиль

Ранее сообщалось, что война с Ираном сильнее ударила по экономике Дубая, чем предполагалось: туризм и гостиничный бизнес резко просели, больше всего пострадали трудовые мигранты. Многие сотрудники отелей, ресторанов, магазинов и строек отправлены в неоплачиваемые отпуска. Продавщица из Филиппин, работавшая в аутлет-молле, сначала была отправлена в отпуск на месяц, затем продлённый до июня без оплаты.