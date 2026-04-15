На Ставрополье мужчина три дня пил рядом с телом погибшего друга

В Ставропольском крае мужчина три дня пил в квартире рядом с мертвым приятелем. Об этом сообщает издание «АиФ — Северный Кавказ».
В краевом управлении СКР рассказали, что 51-летний житель Михайловска обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Ранее у него уже были проблемы с законом.
Мужчина распивал алкоголь с приятелем. В ходе застолья они поссорились и подрались. Обвиняемый избил оппонента. После этого он три дня продолжал пить. Все это время он находился в одной комнате с пострадавшим. Медицинскую помощь ему не оказал. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
О случившемся оперативникам сообщила соседка. Она зашла в квартиру и увидела лежащего на полу человека без признаков жизни.
Обвиняемого заключили под стражу. Материалы уголовного дела передали в суд.
Подпишись к нам в MAX и Telegram.