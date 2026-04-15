На Кубани осудили повара плавкрана за госизмену, ей дали 13 лет колонии

В Краснодарском крае 63-летнюю повара с плавучего крана приговорили к 13 годам колонии за госизмену. Женщина из Новороссийска собирала и передавала данные о военных кораблях и объектах армии, чтобы уехать в США. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Суд признал её виновной. Следствие установило, что она вступила в контакт с украинской организацией, которую курирует СБУ. Работая поваром на плавкране, она использовала свою должность для сбора секретных сведений.
По данным ФСБ, женщина сама вышла на проукраинскую структуру. Она передавала куратору по имени Максим информацию о расположении кораблей Черноморского флота в портах Новороссийска, Сочи и Севастополя. На допросах она сначала говорила, что не видела в этом ничего страшного, а потом призналась, что согласилась сотрудничать за деньги.
Сотрудники УФСБ вовремя выявили шпионку. Благодаря их работе удалось предотвратить возможные потери техники и личного состава армии. Суд назначил ей 13 лет в колонии общего режима и один год ограничения свободы после отбытия срока. Приговор пока не вступил в силу.
