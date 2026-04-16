Жительница Кокшетау вызвала клининг и лишилась украшения за 350 тыс. тенге

В Кокшетау жительница заявила о пропаже золотого кольца с бриллиантом. В полиции выявили подозреваемую — работницу клининговой фирмы, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию региона.

Источник: Nur.kz

Жительница Кокшетау стала жертвой кражи

Как сообщили в Instagram-аккаунте Департамента полиции Акмолинской области, 12 апреля жительница Кокшетау обнаружила пропажу золотого кольца с бриллиантом стоимостью 350 тысяч тенге и обратилась в полицию.

Хозяйка не смогла назвать точную дату исчезновения украшения, но предположила, что кража была совершена в период с 6 по 12 апреля.

«Сразу после обращения полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили круг лиц, имевших доступ в дом. Внимание правоохранителей привлёк факт, что в указанный период заявительница пользовалась услугами клининговой компании. Проверка этой версии позволила установить причастность к преступлению 30-летней сотрудницы фирмы. По данным следствия, женщина, воспользовавшись отсутствием хозяев, похитила кольцо, после чего сдала его в ломбард, а вырученные деньги потратила на личные нужды», — рассказали в полиции.

В ДП региона добавили, что похищенное ювелирное изделие было обнаружено и изъято в результате проведённых мероприятий.

По данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при допуске в жилище посторонних лиц и пользоваться услугами только проверенных организаций.