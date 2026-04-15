Нежелание платить штрафы ГИБДД привело волгоградца к 480 часам отработки

Мужчина накопил долгов за нарушение правил дорожного движения и всячески уклонялся от наказания за это.

Суд приговорил нерадивого автолюбителя из областного центра к 480 часам обязательных работ за нежелание платить штрафы, полученные им от ГИБДД, сообщает служба судебных приставов в Волгоградской области.

Мужчина получил 20 суток или 60 восьмичасовых рабочих дней за злостное уклонение от исполнения обязательств. Он проигнорировал 24 штрафа за нарушение правил дорожного движения. В связи с этим суд его наказал штрафом в двукратном размере от начальных протоколов за нарушения. Это обязательство он тоже проигнорировал.

Получив обязательные работы, автолюбитель осознал, что дальше будет хуже и оплатил все штрафы на сумму 80 тысяч рублей.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, куда направляются автомобили, конфискованные у любителей нетрезвого вождения.