Нежелание платить штрафы ГИБДД привело волгоградца к 480 часам отработки

Суд приговорил нерадивого автолюбителя из областного центра к 480 часам обязательных работ за нежелание платить штрафы, полученные им от ГИБДД, сообщает служба судебных приставов в Волгоградской области.
Мужчина получил 20 суток или 60 восьмичасовых рабочих дней за злостное уклонение от исполнения обязательств. Он проигнорировал 24 штрафа за нарушение правил дорожного движения. В связи с этим суд его наказал штрафом в двукратном размере от начальных протоколов за нарушения. Это обязательство он тоже проигнорировал.
Получив обязательные работы, автолюбитель осознал, что дальше будет хуже и оплатил все штрафы на сумму 80 тысяч рублей.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, куда направляются автомобили, конфискованные у любителей нетрезвого вождения.