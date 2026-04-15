Мужчина устроил дебош в хостеле на востоке Москвы

На востоке столицы сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) задержали агрессивного гостя хостела. Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве.
— Во время патрулирования территории правоохранители получили сигнал тревоги с охраняемого объекта на улице Девятая Рота. Прибыв на место, они выяснили, что администратор хостела обратилась за помощью из-за агрессивного поведения одного из постояльцев, — говорится в материале.
По информации ведомства, задержанным оказался 25-летний мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения конфликтовал с другими жильцами и угрожал им расправой. Правонарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Днем ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в подмосковном Ступине мужчину, который бегал по двору около жилого дома и размахивал топором. Дебошир попытался оказать сопротивление, но сделать это ему не удалось.