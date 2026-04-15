Суд запретил ряд действий девушке, выложившей фото кулича и секс-игрушки

Суд в Ленинградской области установил для местной жительницы ограничительные меры в рамках уголовного дела о оскорблении религиозных чувств. Это связано с публикацией в мессенджере фотографии, на которой были изображены пасхальный кулич и предмет интимного назначения, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.