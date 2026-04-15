Суд запретил ряд действий девушке, выложившей фото кулича и секс-игрушки

Суд в Ленинградской области установил для местной жительницы ограничительные меры в рамках уголовного дела о оскорблении религиозных чувств. Это связано с публикацией в мессенджере фотографии, на которой были изображены пасхальный кулич и предмет интимного назначения, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Ранее следствие возбудило уголовное дело после размещения провокационного изображения, которое, согласно предварительной информации, было опубликовано 20-летней жительницей Мурино. Как сообщал телеканал «78», на снимке были представлены кулич и секс-игрушка, расположенные на столе. В настоящее время данная фотография и аккаунты девушки в социальных сетях удалены.
Всеволожский городской суд удовлетворил ходатайство следственных органов, запретив обвиняемой Бекасовой изменять место жительства или пребывания. Также ей запрещено взаимодействовать со свидетелями и другими лицами, имеющими процессуальный статус по данному делу, использовать интернет и осуществлять почтово-телеграфную корреспонденцию.
Согласно материалам следствия, Бекасова в период с 12 по 14 апреля разместила в Telegram-канале «Министерство кибербезопасности» (около 4,5 тысяч подписчиков) изображение пасхального кулича с оскорбительными, по мнению следствия, элементами. Публикация сопровождалась текстом «Христос воскрес!». Целью этих действий, как считают правоохранители, было оскорбление чувств верующих.
Обвинение ей предъявлено по части 1 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).