В Челябинске маршрутка наехала на столб опоры троллейбуса

СК выяснит детали ДТП с маршрутным такси в Челябинске, возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства ДТП с маршрутным такси, водитель которого наехал на столб опоры в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация, согласно которой 15 апреля во время совершения маневра водитель маршрутного такси совершил наезд на столб опоры контактной сети троллейбусов, в результате чего пострадали люди», — говорится в сообщении.

По данному факту, отмечают в управлении, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, выясняются обстоятельства аварии.