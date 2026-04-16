Женщину госпитализировали после пожара в ванной на улице Рихарда Зорге

Огонь потушили всего за 20 минут.

Источник: Комсомольская правда

Женщина пострадала при пожаре в трехкомнатной квартире на улице Рихарда Зорге в Красносельском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Огонь вспыхнул в ванной комнате вечером 15 апреля и охватил обстановку на площади один квадратный метр.

— Огонь полностью потушили за 20 минут. Для борьбы с пожаром МЧС направило две единицы техники и десять сотрудников, — рассказали в пресс-службе ведомства. В результате инцидента пострадала женщина, ее увезли в больницу. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее 18 человек спасли из горящего исторического здания — доходного дома Блокка на Невском проспекте. Из-за мощного пожара на чердаке дома на несколько часов был перекрыт Невский проспект. Огонь удалось потушить лишь к вечеру — спустя шесть часов. К счастью, в результате крупного пожара никто не пострадал.