В США пилоты получили замечание за лай и мяуканье в эфире

В США пилоты получили замечание от диспетчера за непрофессиональное поведение во время сеанса связи, сообщает CBS News. Инцидент произошел 12 апреля в районе аэропорта имени Ronald Reagan Washington National Airport.

По данным телеканала, во время радиопереговоров двое пилотов начали издавать звуки, имитирующие мяуканье и лай. Их поведение зафиксировано на записи эфира.

Диспетчер оперативно отреагировал на ситуацию и сделал участникам связи замечание, призвав их соблюдать профессиональные стандарты общения.

Подобные действия рассматриваются как нарушение норм радиодисциплины, которые обязательны для обеспечения безопасности полетов и четкой координации между экипажами и наземными службами.

Эксперты авиационной отрасли отмечают, что радиоэфир в гражданской авиации строго регламентирован, и любые посторонние звуки или несоответствующее поведение могут создавать помехи в передаче важной информации, особенно в загруженных воздушных зонах, что повышает требования к дисциплине участников связи.

