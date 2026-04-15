В Ингушетии арестовали помогавшего в хищении полезных ископаемых полицейского

МАГАС, 15 апреля. /ТАСС/. Суд в Ингушетии вынес постановление об аресте на два месяца начальника территориального отдела внутренних дел МВД по региону, который получил взятку в 500 тыс. рублей за помощь местным жителям в хищении полезных ископаемых. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
«Магасский районный суд Республики Ингушетия вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 44-летнего Илеза Килиматова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. “в” ч. 5 ст. 290 УК РФ. Срок меры — до 13 июня 2026 года, то есть два месяца», — говорится в сообщении.
По данным следователей регионального управления СК РФ, мужчина был арестован, поскольку суд счел обоснованными доводы следствия.
«Фигурант подозревается в совершении особо тяжкого преступления, в связи с чем может скрыться от органов предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства или иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу», — добавили в ведомстве.
Ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по региону сообщала, что начальник территориального отдела МВД в 2022 году договорился с двумя жителями региона за 500 тыс. рублей помогать им в хищении полезного ископаемого — песчано-гравийной смеси. А именно, правоохранитель обещал не привлекать их к уголовной ответственности и предупреждать заранее об обысках. Мужчина был задержан, его подельники тоже арестованы.