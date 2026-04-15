В Ингушетии арестовали помогавшего в хищении полезных ископаемых полицейского

Ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по региону сообщала, что начальник территориального отдела МВД в 2022 году договорился с двумя жителями региона за 500 тыс. рублей помогать им в хищении полезного ископаемого — песчано-гравийной смеси. А именно, правоохранитель обещал не привлекать их к уголовной ответственности и предупреждать заранее об обысках. Мужчина был задержан, его подельники тоже арестованы.