BFMTV: во Франции хакеры устроили атаку на министерство образования

Во Франции последствия кибератаки на систему министерства образования могут оказаться значительно масштабнее, чем предполагалось изначально. По данным телеканала BFMTV, утечка личной информации могла затронуть свыше трёх миллионов человек, включая преимущественно школьников, а также преподавателей.
Ранее ведомство сообщало, что инцидент произошёл в конце 2025 года, и подтвердило факт компрометации данных учащихся. При этом точный объём утечки продолжает уточняться, поскольку расследование ещё не завершено.
Сообщается, что похищенная информация частично оказалась в открытом доступе, включая персональные сведения и отдельные элементы образовательной цифровой системы. Эти данные, предположительно, были выставлены на продажу на специализированных интернет-площадках.
