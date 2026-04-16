В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников

ВОРОНЕЖ, 16 апреля. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем канале в Мах.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — проинформировал он.
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.