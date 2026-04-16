Shot: Над Анапой, Туапсе и Геленджиком прогремели взрывы

Над Анапой, Туапсе и Геленджиком прогремела серия взрывов. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские беспилотники (БПЛА). Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.
Как рассказали очевидцы, всего было слышно около 10 взрывов в разных частях черноморского побережья. Жители видели яркие вспышки в небе и слышали шум, похожий на «мерзкие звуки мопедов», говорится в сообщении. Официальной информации о последствиях пока не поступало.
Вооруженные силы Украины продолжают регулярные атаки на российские регионы с использованием БПЛА. Только в период с 09:00 до 17:00 15 апреля российские силы противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотников в небе над российскими регионами.