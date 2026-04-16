На трассе Хабаровск — Владивосток произошло лобовое ДТП, пострадал ребенок

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства серьезного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на трассе Хабаровск — Владивосток — Соловей-Ключ — Ясно в Надеждинском районе. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

По предварительным данным, 55-летний водитель Subaru Impreza, следуя в направлении Соловей-Ключа, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Noah.

В результате аварии пострадали 11-летний ребенок, находившийся на заднем сиденье Subaru и пристегнутый ремнем безопасности, а также водитель Toyota Noah. Им оказана медицинская помощь.

Установлено, что водитель Subaru имеет стаж вождения с 1996 года и за последний год привлекался к административной ответственности один раз. Признаков опьянения не выявлено.

По факту ДТП проводится проверка, назначены необходимые экспертизы. По ее итогам будет принято процессуальное решение.