На трассе Хабаровск — Владивосток произошло лобовое ДТП, пострадал ребенок

По предварительным данным, 55-летний водитель Subaru Impreza, следуя в направлении Соловей-Ключа, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Noah.
В результате аварии пострадали 11-летний ребенок, находившийся на заднем сиденье Subaru и пристегнутый ремнем безопасности, а также водитель Toyota Noah. Им оказана медицинская помощь.
Установлено, что водитель Subaru имеет стаж вождения с 1996 года и за последний год привлекался к административной ответственности один раз. Признаков опьянения не выявлено.
По факту ДТП проводится проверка, назначены необходимые экспертизы. По ее итогам будет принято процессуальное решение.