Супруга пропавшего в Кузбассе Героя России не рассматривает никакие версии: данных об исчезновении нет

В начале апреля в Кемеровской области бесследно исчез Герой России Алексей Асылханов. Он ушел из дома и не вернулся. Супруга Героя России Валерия не рассматривает никакие версии его исчезновения. Так она сообщила в беседе с РИА Новости.
Супруга Алексея Асылханова поделилась, что находится в ожидании звонка от правоохранителей. Однако в настоящий момент никаких новых данных о пропаже ее мужа нет.
«Я теперь уже не рассматриваю никакие версии. Жду звонка», — прокомментировала Валерия.
Она не видела мужа с 3 апреля. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело.
Супруга Героя России также сообщила о беременности. Жена Алексея Асылханова находится на восемнадцатой неделе. Она чувствует себя нормально. Валерия не уточнила, была ли беременность запланированной.