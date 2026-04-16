Супруга пропавшего в Кузбассе Героя России не рассматривает никакие версии: данных об исчезновении нет

РИАН: у жены пропавшего Героя России Асылханова нет версий его исчезновения.

Источник: Комсомольская правда

В начале апреля в Кемеровской области бесследно исчез Герой России Алексей Асылханов. Он ушел из дома и не вернулся. Супруга Героя России Валерия не рассматривает никакие версии его исчезновения. Так она сообщила в беседе с РИА Новости.

Супруга Алексея Асылханова поделилась, что находится в ожидании звонка от правоохранителей. Однако в настоящий момент никаких новых данных о пропаже ее мужа нет.

«Я теперь уже не рассматриваю никакие версии. Жду звонка», — прокомментировала Валерия.

Она не видела мужа с 3 апреля. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело.

Супруга Героя России также сообщила о беременности. Жена Алексея Асылханова находится на восемнадцатой неделе. Она чувствует себя нормально. Валерия не уточнила, была ли беременность запланированной.