ABC: на одном из двух действующих НПЗ Австралии произошел пожар

Сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) близ города Джилонг в штате Виктория.

Источник: Аргументы и факты

Крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе неподалёку от города Джилонг в австралийском штате Виктория. Возгорание началось поздно вечером 15 апреля на одном из производственных участков предприятия, сообщает телеканал ABC.

По данным экстренных служб, очаг пожара находился в цехе, где производится моторное топливо. В ходе инцидента были зафиксированы несколько небольших взрывов, которые, по предварительной оценке, могли быть связаны с технической неисправностью оборудования, например трубопроводов или клапанов.

Персонал завода оперативно эвакуировали, при этом сведений о пострадавших не поступало. Из-за плотного дыма жителям ближайших районов рекомендовали не покидать дома и держать окна закрытыми. На момент сообщения пожар оставался не локализованным, а его тушение продолжалось. Предприятие считается важным для страны, обеспечивая заметную долю внутреннего потребления топлива.

Ранее на пороховом заводе в Казани произошел пожар, из-за которого обрушились конструкции здания. В результате происшествия пострадали люди, им оказывается медпомощь.