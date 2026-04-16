В Иркутске пойман курьер мошенников, пытавшихся отнять квартиру у пенсионерки

Мать и дочь сняли со счёта 6,4 миллиона рублей и передали незнакомцу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

15 февраля в Иркутске 78-летняя пенсионерка получила звонок от «представителя администрации», сообщившего о положенной выплате и медали. Доверчивая женщина назвала свои персональные данные, включая СНИЛС. Вскоре ей перезвонил «следователь», заявив, что она стала соучастницей террористической деятельности, и потребовал срочно «спасти» деньги, передав их курьеру.

Мать и дочь сняли со счёта 6,4 миллиона рублей — сбережения от продажи наследства — и отдали мужчине. Но мошенники пошли дальше: узнав, что у семьи есть трёхкомнатная квартира в центре, они потребовали оформить её продажу «доверенному лицу».

Женщины заподозрили неладное и обратились в полицию. Оперативники подготовили фиктивные документы и макеты денег. Когда курьер пришёл за «оплатой», его задержали с поличным. Выяснилось, что мужчина не знал, что участвует в афере: он просто откликнулся на объявление о подработке. За доставку ему обещали 5 тысяч рублей. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».