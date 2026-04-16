Прокуратура проверит рынок на Пихтовой после пожара во Владивостоке

При прибытии пожарных горели несколько торговых павильонов, шел густой черный дым. Пожар локализовали в 8:50, открытое горение ликвидировали в 9:01 на площади около 500 квадратных метров, сейчас расчеты занимаются разборкой и проливкой конструкций. В тушении участвовали семь единиц техники и 30 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет.