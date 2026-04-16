Прокуратура проверит рынок на Пихтовой после пожара во Владивостоке

Утром 16 апреля на территории рынка на улице Пихтовой во Владивостоке загорелись торговые павильоны. Сообщение о пожаре поступило в 8:12, уже через три минуты на месте работали пожарные МЧС России. Для координации работы экстренных служб и выяснения обстоятельств туда выехал прокурор Первомайского района Владивостока Александр Занчев. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
При прибытии пожарных горели несколько торговых павильонов, шел густой черный дым. Пожар локализовали в 8:50, открытое горение ликвидировали в 9:01 на площади около 500 квадратных метров, сейчас расчеты занимаются разборкой и проливкой конструкций. В тушении участвовали семь единиц техники и 30 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет.
«Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере пожарной безопасности, а также соблюдению правил техники безопасности и охраны труда. Не останутся без внимания ведомства вопросы законности размещения торговых павильонов», — рассказали в прокуратуре Приморского края.
Прокуратура поставила на контроль установление причин возгорания на рынке и проверит, как соблюдались требования безопасности. Также на контроле ведомства — результаты процессуальной проверки по факту произошедшего.