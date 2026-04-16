Пять лесных и природных пожаров потушили в Приморье за 15 апреля

За 15 апреля в Приморском крае зарегистрировано 5 пожаров на площади 27,5 гектара. Все возгорания потушены. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В лесном фонде горели два участка площадью 15,5 гектара на территориях лесничеств в Кировском и Партизанском муниципальных округах. Пожары тушили сотрудники «Приморской авиабазы». На землях иных категорий зафиксированы три природных (ландшафтных) пожара на площади 12 гектаров в Лесозаводском городском округе, а также Дальнереченском и Ханкайском муниципальных округах.
«В 99% случаев главная причина пожаров — деятельность человека. Это палы сухой травы, сжигание мусора на участке, непотушенный окурок или костёр, поджоги. Природные причины в виде сухих гроз происходят крайне редко и только на севере Приморья», — рассказали в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края.
Специалисты призывают жителей и гостей края строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесу и на приусадебных участках, чтобы не допускать новых возгораний.