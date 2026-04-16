Во Владивостоке на торговых павильонах разгорелся пожар: специалисты ликвидируют возгорание на 400 квадратах

Вечером 14 апреля мощный пожар начался на Казанском пороховом заводе. В результате пострадали два человека. В состоянии различной степени тяжести их госпитализировали в больницы. При пожаре частично обрушились конструкции на территории порохового завода. Он продолжает работу.