Во Владивостоке на торговых павильонах разгорелся пожар: специалисты ликвидируют возгорание на 400 квадратах

Пожар разгорелся во Владивостоке утром 16 апреля по местному времени. Пламя охватило несколько торговых павильонов на рынке. Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. Об этом оповестили в пресс-службе МЧС.
Пожарные прибыли на вызов спустя три минуты после уведомления. В ведомстве сообщили, что пострадавших и погибших в результате ЧП нет. Пожар удалось локализовать.
«Открытое горение ликвидировано в 09.01 на площади около 500 квадратных метров, проводится разборка и проливка конструкций», — говорится в материале.
Вечером 14 апреля мощный пожар начался на Казанском пороховом заводе. В результате пострадали два человека. В состоянии различной степени тяжести их госпитализировали в больницы. При пожаре частично обрушились конструкции на территории порохового завода. Он продолжает работу.