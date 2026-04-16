Крупный пожар на рынке ликвидировали во Владивостоке

Информация о ЧП была передана диспетчеру пожарно-спасательной службы в 08:12, первые пожарные расчёты прибыли на место спустя три минуты. Они обнаружили горящие торговые павильоны на улице Пихтовой, от них шёл густой чёрный дым. Пламя охватило порядка 400 квадратных метров. Локализовать пожар удалось к 08:50, а уже в 09:01 было ликвидировано открытое горение. Итоговая площадь пожара приблизилась к 500 «квадратам».
Погибших и пострадавших нет. В тушении задействовали семь единиц техники и 30 человек личного состава. Работу экстренных служб координирует на месте событий прокурор Первомайского района Владивостока Александр Занчев.
Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства в сфере пожарной безопасности, охраны труда и законности размещения торговых павильонов.
К 08:40 дым над рынком уже побелел, но в воздухе оставался сильный запах гари.