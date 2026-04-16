Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный пожар на рынке ликвидировали во Владивостоке

Утром 16 апреля во Владивостоке произошёл очередной пожар на рынке у остановки «Детский парк», его расследуют дознаватели МЧС и прокуратура, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Информация о ЧП была передана диспетчеру пожарно-спасательной службы в 08:12, первые пожарные расчёты прибыли на место спустя три минуты. Они обнаружили горящие торговые павильоны на улице Пихтовой, от них шёл густой чёрный дым. Пламя охватило порядка 400 квадратных метров. Локализовать пожар удалось к 08:50, а уже в 09:01 было ликвидировано открытое горение. Итоговая площадь пожара приблизилась к 500 «квадратам».

Погибших и пострадавших нет. В тушении задействовали семь единиц техники и 30 человек личного состава. Работу экстренных служб координирует на месте событий прокурор Первомайского района Владивостока Александр Занчев.

Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства в сфере пожарной безопасности, охраны труда и законности размещения торговых павильонов.

К 08:40 дым над рынком уже побелел, но в воздухе оставался сильный запах гари.