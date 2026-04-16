СКР Приморья завершил дело о подпольных азартных играх в Большом Камне

В Приморском крае передали в суд уголовное дело 29‑летнего жителя Большого Камня, которого обвинили в организации подпольных азартных игр с использованием игрового оборудования вне легальной игорной зоны по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. По данным следственного управления СКР по Приморскому краю, расследование завершено, материалы направлены для рассмотрения по существу.
По версии следствия, с марта 2024 года по январь 2025 года мужчина запустил нелегальный игорный бизнес в Большом Камне. Для этого он использовал нежилые помещения двух магазинов на улице Приморского Комсомола и улице Горького, где установил оборудование для азартных игр.
Следователи отмечают, что игры велись через информационно‑телекоммуникационную сеть «Интернет», что также входит в признаки состава преступления, предусмотренного инкриминируемой статьёй.
Оперативное сопровождение дела обеспечивают сотрудники УМВД России по Приморскому краю, которые фиксировали работу точек, собирали доказательства и передали их следствию.