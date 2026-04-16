Хабаровчанин после смерти хозяйки квартиры тайно жил в её жилье 18 лет

В Хабаровске суд отказал горожанину, 18 лет тайно прожившему в квартире после смерти ее одинокой владелицы, в получении права собственности на жилье, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровчанин обратился в суд с иском к мэрии города о передаче ему квартиры. По его словам, он живет в ней открыто, оплачивает содержание и ухаживает за могилой собственницы, не имевшей наследников. Однако суд установил, что изначально он поселился там временно, в дальнейшем скрывал факт своего проживания, был зарегистрирован по другому адресу и не обращался в администрацию за оформлением этого жилья.
— Кировский районный суд отказал в удовлетворении иска, так как отсутствует ключевой признака давности владения — добросовестность. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
