Хабаровчанин после смерти хозяйки квартиры тайно жил в её жилье 18 лет

Гражданин не смог получить недвижимость в собственность.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске суд отказал горожанину, 18 лет тайно прожившему в квартире после смерти ее одинокой владелицы, в получении права собственности на жилье, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Хабаровчанин обратился в суд с иском к мэрии города о передаче ему квартиры. По его словам, он живет в ней открыто, оплачивает содержание и ухаживает за могилой собственницы, не имевшей наследников. Однако суд установил, что изначально он поселился там временно, в дальнейшем скрывал факт своего проживания, был зарегистрирован по другому адресу и не обращался в администрацию за оформлением этого жилья.

— Кировский районный суд отказал в удовлетворении иска, так как отсутствует ключевой признака давности владения — добросовестность. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Напомним, ранее притворявшийся пропавшим участником СВО хабаровчанин был приговорён к 7 годам колонии.