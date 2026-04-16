Хабаровчанин после смерти хозяйки квартиры тайно жил в её жилье 18 лет

Хабаровчанин обратился в суд с иском к мэрии города о передаче ему квартиры. По его словам, он живет в ней открыто, оплачивает содержание и ухаживает за могилой собственницы, не имевшей наследников. Однако суд установил, что изначально он поселился там временно, в дальнейшем скрывал факт своего проживания, был зарегистрирован по другому адресу и не обращался в администрацию за оформлением этого жилья.