Сотрудники Росгвардии задержали разыскиваемого мошенника в Приморье

За минувшую неделю сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Приморскому краю 235 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу «Тревога». Группы задержания доставили в отделы полиции 119 человек, пресекли 78 административных правонарушений и задержали 30 человек по подозрению в совершении преступлений. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Один из вызовов поступил вечером из торгового центра на улице Черемуховой во Владивостоке. Сработавшей сигнализацией воспользовались охранники по просьбе работницы фудкорта. Девушка узнала среди посетителей человека, который недавно похитил у нее сотовый телефон iPhone: при продаже гаджета вместо денег она получила лишь скриншот «банковского перевода».
«При опросе задержанный признался, что отдал телефон в качестве оплаты за татуировку стоимостью 25 тысяч рублей», — рассказали в управлении Росгвардии по Приморскому краю.
18-летний житель Амурской области числится в федеральном розыске по подозрению в серии мошенничеств. Росгвардейцы доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.