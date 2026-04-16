Сотрудница администрации в Иркутской области перевела лжеброкерам 6,8 миллиона

В Иркутской области женщина, работающая в администрации одного из муниципалитетов, лишилась почти 7 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, все началось с сообщения в мессенджере. Незнакомец представился специалистом инвестиционной компании и предложил заработать на ценных бумагах.
— С декабря 2025 года сибирячка переводила деньги на «брокерский счет». Собеседник рассказывал о прибыли, убеждал вкладывать еще больше. Для этого пострадавшая оформляла кредиты и занимала деньги у знакомых. В итоге она отправила мошенникам 6 миллионов 849 тысяч рублей, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
По такой же схеме обманули еще трех человек. Суммарно они потеряли больше 2,3 миллиона рублей. Самому молодому пострадавшему — 23 года, он хотел заработать на криптовалюте.
Полиция предупреждает! Аферисты через специальные программы имитируют прибыль и даже могут разрешить вывести небольшую сумму, чтобы убедить жертву. Но потом личный кабинет блокируют, а «брокер» исчезает. Не дайте себя обмануть.