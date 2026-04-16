Огнеборцы Хабаровского края локализовали лесной пожар на площади в 9600 га

Параллельно огнеборцы занимаются тушением возгорания в 4,6 километрах юго-западнее села Черняево — площадь термоточки составляет 80 гектаров. Она находится в районе имени Лазо. Также в этом же муниципалитете действует пожар в 3,6 километрах к северу от села Бичевая, где огнём охвачено 15 гектаров тайги. Кроме того, накануне возгорание площадью три гектара было обнаружено в шести километрах к югу от села Даерга в Нанайском районе.