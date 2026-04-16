Огнеборцы Хабаровского края локализовали лесной пожар на площади в 9600 га

По состоянию на утро 16 апреля в Хабаровском крае зарегистрировано четыре пожара — возгорания расположены на территории Хабаровского, Нанайского и имени Лазо районов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», общая площадь термоточек составляет 9698 гектаров. За минувшие сутки специалистами было ликвидировано четыре очага.
Отметим, что самый крупный лесной пожар, площадь которого составляет 9600 гектаров, на данный момент локализован и скоро будет потушен. Это термоточка, находящаяся в 5,2 километрах юго-западнее села Томское в Хабаровском районе, недалеко от границы с Еврейской автономной областью. В ликвидации очага участвуют 40 человек и четыре единицы техники.
Параллельно огнеборцы занимаются тушением возгорания в 4,6 километрах юго-западнее села Черняево — площадь термоточки составляет 80 гектаров. Она находится в районе имени Лазо. Также в этом же муниципалитете действует пожар в 3,6 километрах к северу от села Бичевая, где огнём охвачено 15 гектаров тайги. Кроме того, накануне возгорание площадью три гектара было обнаружено в шести километрах к югу от села Даерга в Нанайском районе.
Все новые возгорания возникли по вине местных жителей, которые игнорируют соблюдение требований противопожарной безопасности. С последствием человеческой беспечности на территории Хабаровского края сейчас в общей сложности борются 166 специалистов. Им в помощь направлено 30 единиц специализированной наземной техники. В воздухе находятся вертолёты Ми-8 и Robinson R44, а также самолёт Cessna 182.
Отметим, что накануне лесной пожар был ликвидирован в национальном парке «Анюйский» имени Владимира Арсеньева. Возгорания возникло недалеко от села Дада Нанайского района Хабаровского края, после чего огонь перекинулся на особо охраняемую природную территорию. От огня пострадало 12 гектаров тайги. В настоящее время ведётся оценка ущерба, причинённого лесному фонду на территории «Анюйского».