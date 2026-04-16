В Лесосибирске погибли в огне сто сельхозптиц

За минувшие сутки в Красноярском крае потушили 12 пожаров. Обошлось без погибших и пострадавших.
В Канске горели четырехквартирный жилой дом и хозяйственные постройки. Сотрудники МЧС вместе с добровольцами справились с огнем на площади 287 квадратных метров. С пламенем боролись 21 человек с помощью семи единиц техники. Предварительная причина произошедшего — неправильная топка печи.
В Лесосибирске загорелись постройки под общей крышей: летняя кухня, сарай, курятник и дровяник. Была угроза, что огонь перекинется на жилые дома, но ее удалось предотвратить. Пожар потушили на площади 250 квадратных метров силами 15 человек, в распоряжении которых были шесть спецмашин. Погибли 100 сельхозптиц. Предварительно, возгорание началось из-за нарушений при использовании электроприборов.
Кроме этого, пожарные потушили один пал травы на трех гектарах в черте города Бородино.