В Лесосибирске погибли в огне сто сельхозптиц

В Лесосибирске загорелись постройки под общей крышей: летняя кухня, сарай, курятник и дровяник. Была угроза, что огонь перекинется на жилые дома, но ее удалось предотвратить. Пожар потушили на площади 250 квадратных метров силами 15 человек, в распоряжении которых были шесть спецмашин. Погибли 100 сельхозптиц. Предварительно, возгорание началось из-за нарушений при использовании электроприборов.