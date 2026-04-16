Миллиардеру Сулейманову добавили к обвинению в организации убийств создание ОПС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Следствие утяжелило обвинение миллиардеру Ибрагиму Сулейманову в рамках уголовного дела об организации двух убийств и покушения на убийство, добавив бизнесмену особо тяжкий состав преступления — создание преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Кроме организации двух убийств и одного покушения на убийство Сулейманову вменили в вину совершение еще одного особо тяжкого преступления — организация преступного сообщества (ОПС)», — сказал собеседник агентства.
По его словам, другим фигурантам дела о заказных убийствах следствие также инкриминировало участие в ОПС.
Сулейманов был задержан в своем загородном доме на Рублевке 3 октября 2025 года. После задержания и допроса следователи предъявили ему обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство (ч. 3 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Речь идет об убийствах, совершенных в 1999 и 2004 годах, и покушении на убийство, совершенном в 2025 году. Как уточняли ТАСС в силовых структурах, одной из жертв банды киллеров стал руководитель Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгий Таль, убитый в 2004 году.
Кроме Сулейманова Басманный суд Москвы отправил в СИЗО еще четверых фигурантов дела, которым неоднократно продлевался срок содержания под стражей. Среди арестованных пособников бизнесмена оказался гражданин Украины Денис Зейкан, уроженец Закарпатской области, который фактически имеет несколько имен, одно из которых Василий Васильевич Губаль. Он был осужден, после освобождения выехал на Украину, где сменил фамилию и имя, под которыми уже состоял в организованной преступной группе и участвовал в покушении на убийство в 2021 году, организованном Сулеймановым, считает следствие. Второй предполагаемый пособник миллиардера Ахмед Батырсаханов был судим за стрельбу по десантникам в 2009 году.
В правоохранительных органах сообщали ТАСС, что в рамках уголовного дела о заказных убийствах проведено более 40 обысков в Московском регионе и Дагестане. Всем фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.