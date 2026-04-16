ПВО отражает атаку беспилотников на Сочи, гремят взрывы

Очевидцы рассказали, что по всему побережью Сочи воет сирена воздушной тревоги. Всего было слышно 5−7 взрывов в разных частях города. Местные сообщают, что видели вспышки от взрывов со стороны Чёрного моря. Также слышна стрельба. Официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях на земле нет.
Ранее серия взрывов от работы ПВО прогремела в ночном небе Кубани. Российские средства ПВО отражали атаки украинских беспилотников над Анапой, Туапсе и Геленджиком. Местные жители слышали в общей сложности около 10 взрывов в разных частях черноморского побережья.
