ПВО отражает атаку беспилотников на Сочи, гремят взрывы

Рано утром 16 апреля в небе над Сочи раздались взрывы. Силы противовоздушной обороны работают по воздушным целям. Российские военные отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей города.

Очевидцы рассказали, что по всему побережью Сочи воет сирена воздушной тревоги. Всего было слышно 5−7 взрывов в разных частях города. Местные сообщают, что видели вспышки от взрывов со стороны Чёрного моря. Также слышна стрельба. Официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях на земле нет.

Ранее серия взрывов от работы ПВО прогремела в ночном небе Кубани. Российские средства ПВО отражали атаки украинских беспилотников над Анапой, Туапсе и Геленджиком. Местные жители слышали в общей сложности около 10 взрывов в разных частях черноморского побережья.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

