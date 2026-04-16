Shot: Над Сочи прогремели взрывы

В Сочи прогремели взрывы. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников (БПЛА). Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.
Как рассказали очевидцы, в городе воет сирена воздушной опасности. Всего было слышно около семи взрывов в разных частях Сочи. Местные жители видели вспышки со стороны Черного моря и слышали стрельбу. Официальной информации о последствиях пока не поступало, говорится в сообщении.
15 апреля в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали 85 украинских БПЛА.
Позже стало известно, что в период с 09:00 до 17:00 15 апреля российские силы противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотников в небе над российскими регионами.