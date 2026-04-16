Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Над Сочи прогремели взрывы

В Сочи прогремели взрывы. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников (БПЛА). Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.

Как рассказали очевидцы, в городе воет сирена воздушной опасности. Всего было слышно около семи взрывов в разных частях Сочи. Местные жители видели вспышки со стороны Черного моря и слышали стрельбу. Официальной информации о последствиях пока не поступало, говорится в сообщении.

15 апреля в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали 85 украинских БПЛА.

Позже стало известно, что в период с 09:00 до 17:00 15 апреля российские силы противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотников в небе над российскими регионами.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше