Жителя Комсомольска-на-Амуре будут судить за 118 кг чёрной икры

В октябре прошлого года житель города перевёз на маломерном судне 118 кг чёрной икры. Икра была расфасована в 238 ёмкостей. Мужчина переправил груз из Николаевского района в Комсомольск-на-Амуре. Икру он хранил у себя дома, пока его не задержали сотрудники ФСБ. Изъятый продукт, катер и мотор арестованы.