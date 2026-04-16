Жителя Комсомольска-на-Амуре будут судить за 118 кг чёрной икры

В Комсомольске-на-Амуре за незаконный оборот водных биоресурсов будут судить 40-летнего безработного горожанина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В октябре прошлого года житель города перевёз на маломерном судне 118 кг чёрной икры. Икра была расфасована в 238 ёмкостей. Мужчина переправил груз из Николаевского района в Комсомольск-на-Амуре. Икру он хранил у себя дома, пока его не задержали сотрудники ФСБ. Изъятый продукт, катер и мотор арестованы.
— Комсомольчанин обвиняется в незаконном обороте водных биологических ресурсов (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд города, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
