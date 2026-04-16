В Приангарье женщину осудили за ложное сообщение о минировании судебного участка

Ее приговорили к трем годам шести месяцам колонии.

ИРКУТСК, 16 апреля. /ТАСС/. Усть-Илимский городской суд в Иркутской области приговорил местную жительницу к трем годам шести месяцам колонии общего режима за ложное минирование судебного участка мирового судьи из-за мести за сына. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

«Усть-Илимский городской суд рассмотрел уголовное дело и постановил обвинительный приговор в отношении 48-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве). Суд приговорил женщину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе.

Установлено, что в декабре 2025 года женщина была дома в состоянии алкогольного опьянения. Она позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщила ложные сведения о готовящемся взрыве в здании судебного участка мирового судьи города Усть-Илимска. «В связи с поступившим сообщением и реальной угрозой совершения террористического акта были незамедлительно задействованы силы и средства правоохранительных органов. Проведенные мероприятия по обследованию указанного объекта не подтвердили наличие взрывного устройства», — пояснили в суде.

Мотивом совершения преступления послужила личная неприязнь. Женщина пояснила, что была зла из-за осуждения ее сына на длительный срок и решила отомстить.