В Красноярском крае отправят в колонию-поселение серийную воровку алкоголя

Жительница Железногорска украла спиртное на 57 тысяч рублей и попала под суд.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае вынесли приговор женщине, которая оказалась серийной похитительницей спиртного из магазинов. Ее отправят в колонию-поселение на два года и два месяца.

Ранее судимую жительницу Железногорска признали виновной в девяти кражах и одном мелком хищении. Подробностями этого дела поделились 16 апреля в объединенной пресс-службе судов региона.

В суде удалось доказать, что с середины марта по середину апреля 2026 года женщина выносила алкоголь из сетевых супермаркетов города. В общей сложности, горячительные напитки «потянули» на сумму более 57 тысяч рублей. Каждый раз ей удавалось скрыться с похищенным. После того, как в дело вмешалась полиция, подозреваемую отследили по камерам видеонаблюдения и задержали.