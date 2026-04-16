Житель Хабаровского края пойдет под суд за незаконный оборот 118 кг черной икры

В Комсомольске-на-Амуре перед судом предстанет местный житель за незаконный оборот 118 килограммов икры осетра. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Источник: "Российская газета"

По данным следствия, осенью прошлого года 40-летний безработный мужчина незаконно купил в Николаевском районе более 118 килограммов икры амурского осетра.

Деликатес он расфасовал в 238 пластиковых пол-литровых контейнера, а затем доставил партию на маломерном судне по реке Амур в Комсомольск-на-Амуре, где хранил до момента обнаружения.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот водных биологических ресурсов). Икру изъяли из незаконного оборота. На маломерное судно и мотор наложен арест.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре для рассмотрения по существу.