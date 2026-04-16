Мошенник прыгнул из окна третьего этажа в Хабаровске, убегая от полиции

В Хабаровске во время задержания подозреваемый в мошенничестве гость города выпрыгнул в окно третьего этажа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
35-летний житель села в Оренбургской области обманул, по версии следствия, двух горожан на 470 тысяч рублей. На сайте знакомств он предложил жительнице Ильинки помочь с ремонтом ее автомобиля — привести запчасти из Владивостока по полной предоплате. Она перевела 18 тысяч рублей, после чего «возлюбленный» исчез.
Хабаровчанину он представился другим именем и предложил выгодно инвестировать в расширение бизнеса по якобы продаже конфискованной техники. Потерпевший перевел 280 тысяч из своих сбережений и 170 тысяч рублей, занятых у знакомых.
Во время задержания подозреваемый не стал открывать дверь и выпрыгнул в окно в надежде скрыться.
— В настоящее время злоумышленник находится под охраной в стационаре, его жизни ничего не угрожает. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч.2 и ч.3 ст. 159 УК РФ), проверяется причастность задержанного к иным противоправным деяниям, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
